05 Mart 2019, 12:00
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Dha Dış - Pakistan: Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik

Dha Dış - Pakistan: Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik

Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.

Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması bir Hint denizaltısı tespit etti ve Pakistan sularına girmesini engelledi. Pakistan'ın barış arzusunun bir yansıması olarak, Hint denizaltı hedef alınmamıştır." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pakistan ordusunun yayınladığı, Hint denizaltısının görüntüsü

Denizaltı görüntüsü/ arşiv - Pakistan Hindistan, Pakistan, Güncel
Kaynak: DHA