Dha Dış - Palalı Saldırganlar, ABD'li Gruba Korku Dolu Anlar Yaşattı

07 Aralık 2018 Cuma 11:51



07 Aralık 2018 Cuma 11:51

Yaşamlarını Kenya'da sürdüren ABD'li çift, yanlarında bir arkadaşları ile Maai Mahiu kenti yakınlarındaki bir toprak yolda araçları ile ilerlerken karşılarına beyaz bir minibüs çıktı. Yolu ortalamış minibüs nedeni ile hızını kesen ABD'li grup, minibüsün arkasından palalar ile üstlerine gelen 3 kişiyi görünce hızla geri manevra yaptı. Gasp amaçlı saldırı planladıkları tahmin edilen gruptan kaçmak için bir süre geri geri giden ABD'li grup, daha sonra ileri manevra yaparak saldırganların yanından hızla uzaklaştı. Yanan korku dolu anlar ise aracın kamerasınca kaydedildi. Çift daha sonra bu görüntüleri Facebook hesaplarından paylaştı.Görüntü Dökümü---------------Çiftin araçla toprak yolda ilerlemesi-Aracın önüne çıkan beyaz minibüs-Palalı üç saldırganın aracı fark edip, araca doğru koşması--Aracın geri geri gitmesi ve ardından gaza basıp ilerlemesi