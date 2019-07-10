DHA DIŞ - Papua Yeni Gine'de kabileler arası çatışma: 24 ölü

– Papua Yeni Gine'de kabileler arasında yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 24 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Papua Yeni Gine'nin Hela eyaletinde bulunan Munima, Peta ve Karida köylerinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, kabileler arasında daha önceden yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve 2 hamile kadının da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ise 400 bin nüfuslu eyaletin güvenliğinin 60 polis ile sağlanamayacağına değinerek, bugünün hayatının en üzgün günlerinden biri olduğunu söyledi ve suçluların en ağır cezayı alacağını ifade etti.