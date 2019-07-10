10.07.2019 09:47
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Papua Yeni Gine'de kabileler arası çatışma: 24 ölü

DHA DIŞ - Papua Yeni Gine

– Papua Yeni Gine'de kabileler arasında yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 24 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

– Papua Yeni Gine'de kabileler arasında yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 24 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Papua Yeni Gine'nin Hela eyaletinde bulunan Munima, Peta ve Karida köylerinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, kabileler arasında daha önceden yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve 2 hamile kadının da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ise 400 bin nüfuslu eyaletin güvenliğinin 60 polis ile sağlanamayacağına değinerek, bugünün hayatının en üzgün günlerinden biri olduğunu söyledi ve suçluların en ağır cezayı alacağını ifade etti.


Kaynak: DHA
Papua Yeni Gine, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19   Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü
11:19   Soner Halisdemir: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"
11:19   İçişleri Bakanı Soylu'dan köşe yazısına tepki
11:18   Çocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklar
11:18   "Kül tablası" iddianamede silah sayıldı
11:18   BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA KAMERADA
11:18   - GASPTAN KAÇMAK İÇİN YARI ÇIPLAK HALDE BALKONDAN SARKAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI