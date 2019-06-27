27.06.2019 12:32
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı

DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı

Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti.

Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya 'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti. Bir binanın çatısına çarpan asker, daha merdivenlerin önüne düştü.
Olay, Madrid 'in Paracuellos de Jarama bölgesinde meydana geldi. 'Kara Bereliler' adı verilen İspanyol Silahlı Kuvvetleri'nin eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin yaptığı paraşütlü gösteride, ekipteki biri kişi iniş yaptığı sırada kontrolü kaybederek, binanın çatısına çarptı, ardından da zemine düştü. Düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedilirken, gösteriyi izleyenlerden bazıları askerin düştüğünü görünce çığlık attı. Hastaneye kaldırılan yaralanın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------

-Paraşüt gösterisinde askerin çatıya çarpma anı
-Çatıya çarpan askerin aşağıya düşme anı


- İspanya
Kaynak: DHA
Madrid , İspanya , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:41 Lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı
14:41 Lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı
14:40 Öğrenciler yazın hem tatil hem spor yapacak
14:40 Başkan Gürkan tüm belediye personeli ile istişare toplantısı düzenledi
14:39 Uluslararası öğrenciler, Kocaeli'ne veda etti
14:39 Yolcu treninin çarptığı çoban yaralandı
14:38 Şanlıurfa'da aranan kişilere yönelik operasyon