Dha Dış - Paris'te Eylemciler Barikatlar Kuruyor, Polis Gazla Müdahale Ediyor

Paris
'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi
'nde devam ediyor. Eylemciler iş yerlerinin ön cephelerine, vidrinlerine koruma amaçlı yerleştirilmiş olan tahta plakaları söküyor. Bunlardan kimisini yakan göstericiler kimisi ile de barikatylar kurmaya çalışıyor. Polis
ise göstericilere biber gazı ile müdahelede bulunuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eylemlerden görüntüler
Polislerin biber gazı atması
Detaylar - Duruel
Şanzelize Caddesi,Polis,Paris
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:25