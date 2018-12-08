Dha Dış - Paris'te Eylemciler Barikatlar Kuruyor, Polis Gazla Müdahale Ediyor - Aktüel

Dha DIŞ - Paris
'te eylemciler barikatlar kuruyor, polis gazla müdahale ediyor
Ender DURUEL, PARİS (DHA
) - Paris'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi
'nde devam ediyor. Eylemciler iş yerlerinin ön cephelerine, vidrinlerine koruma amaçlı yerleştirilmiş olan tahta plakaları söküyor. Bunlardan kimisini yakan göstericiler kimisi ile de barikatylar kurmaya çalışıyor. Polis
ise göstericilere biber gazı ile müdahelede bulunuyor.
Şanzelize Caddesi,Paris,DHA,Polis
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:33