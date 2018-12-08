Dha Dış - Paris'te Eylemciler, İş Yerlerini Korumak İçin Döşenen Tahta Plakaları Ataşe Verdi

Dha DIŞ - Paris
'te eylemciler, iş yerlerini korumak için döşenen tahta plakaları ataşe verdi
Ender DURUEL, PARİS (DHA
) - Paris'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi
'nde sürüyor. Polis
, birçok noktada göstericileri biber gazı ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Eylemciler, dün iş yeri sahiplerinin vitrinlerini korumak için dış cepheye döşettirdikleri tahta plakaları sökerek, yol ortasında ateşe veriyor.
Şanzelize Caddesi,Paris,DHA
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:36