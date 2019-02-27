Dha Dış – Paris'teki 'Hocalı Katliamı' Anmasında Gerginlik

Kaynak: DHA

Fransa'da Hocalı katliamı kurbanlarını anma programının düzenlendiği kilise, Ermeni FRA Nor-Seround üyesi olduğunu söyleyen kalabalık bir grup tarafından basıldı. Hakaretler eden, sloganlar atan grup, polis tarafından salondan çıkarıldı.Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamını anmak için Azerbaycan Büyükelçiliği'nce dün akşam Paris'teki Saint -Eustache Kilisesi'nde düzenlenen anma programı, Ermeni toplumunca kurulan FRA (Fédération Révolutionnaire Arménienne) partisinin uzantısı olan FRA Nor-Seround üyesi bir grup tarafından basıldı.Program başlamadan önce kilise önüne gelen grup, hakaret ve küfür içeren sloganlar attıktan sonra kilise içine girdi. Sloganlarına burada da devam eden grup, yaklaşık 30 dakika sonra kiliseye gelen polis tarafından salondan çıkarıldı.Nor-Seround, 2015 senesinde, Lyon şehrinde her sene geleneksel olarak düzenlenen "konsoloslar bayramında" Türkiye konsolosluğu standını basmış; konsolosluk çalışanlarının yaralanmalarına sebebiyet vermişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Eylemcilerin kilise önünde ve içindeki görüntüleriSlogan atmaları, pankart açmaları - Z