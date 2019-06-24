24.06.2019 10:55
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DHA DIŞ - Pasifik Okyanusu'nda plastik atıklar için borulu önlem

DHA DIŞ - Pasifik Okyanusu

Pasifik Okyanusu'ndaki plastik atıkları temizlemek için okyanus yüzeyine dev bir boru yerleştirildi.

Pasifik Okyanusu 'ndaki plastik atıkları temizlemek için okyanus yüzeyine dev bir boru yerleştirildi.
Kaliforniya ile Hawaii arasındaki bölgeye yerleştirilen 600 metre uzunluğunda, suyun üzerinde kalabilen ve C harfi şeklindeki boru okyanustaki atıkları temizlemek üzere tasarlandı.
Guardian gazetesinin haberine göre tüp şeklindeki cihazın bir ay içerisinde bir santimetre ve daha büyük beş ton plastik atığı toplaması amaçlanıyor.
Rüzgar ve dalgalarla sürüklenen cihaz plastik atıkları topluyor. Her altı haftada bir de cihazın topladığı atıklar yardımcı tekneler aracılığıyla geri dönüşüm için ayrılıyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez okyanusa yerleştirilen ancak arızalanan cihazın dört aydan uzun bir süredir bakımda olduğu belirtildi.
Su üstünde kalabilen cihazın deniz yaşamına zarar vermeden 1.8 trilyon plastik atığı toplaması bekleniyor.


- Yağcı
Kaynak: DHA
The Guardian , Kaliforniya , Pasifik Okyanusu , Güncel

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