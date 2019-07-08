08.07.2019 19:56
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DHA DIŞ - Pence: İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz

DHA DIŞ - Pence: İran

– ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 'İsrail için Hristiyan Birliği (CUFI) 2019 Zirvesi'nin açılışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "İran, ABD'nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı" dedi.

– ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 'İsrail için Hristiyan Birliği (CUFI) 2019 Zirvesi'nin açılışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence,  " İran, ABD'nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı" dedi.

Konuşmasında ABD'nin, İran'la nükleer programı hakkında konuşmaya açık olduğunu ve savaş istemediğini belirten Pence, Trump yönetiminin de ABD'nin çıkarlarını ve vatandaşlarını korumaya hazır olduğuna değindi.

Pence konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İran, ABD'nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı. İran'ın yarattığı kötü etkiye karşı çıkmaya devam edeceğiz, ekonomisine baskı uygulamaya devam edeceğiz ve İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz".


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel

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