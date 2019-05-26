DHA DIŞ – Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Güncel
Görüntü Dökümü
----------------------------
-Sokağa çıkan insanlar
-Hasar görmüş yerleşim yerlerinden görüntüler
-Deprem anlarına dair amatör görüntüler
Kaynak: DHA