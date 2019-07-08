08.07.2019 15:34
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DHA DIŞ – Peskov: Nükleer reaktör denizaltı yangınında zarar görmedi

DHA DIŞ – Peskov: Nükleer reaktör denizaltı yangınında zarar görmedi

– Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, denizaltı yangınının nükleer sızıntıya sebep olmadığını belirtirken, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, denizaltı yangınının nükleer sızıntıya sebep olmadığını belirtirken, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.
Peskov yaptığı açıklamada, Rus denizaltısında çıkan yangının halk sağlığı için herhangi bir risk teşkil etmediğini ve nükleer reaktörün yangından dolayı zarar görmediğini söyledi. Peskov sözlerine şöyle devam etti: "Elimizde yangının tehdit oluşturduğuna dair bir bilgi yok ve bu yüzden bu konu hakkında konuşulacak bir şey yok. Reaktöre gelince, hiçbir sorun yok ve her şey kontrol altında."
Rusya, suyun derinliği ile ilgili araştırma yapan denizaltında çıkan yangın sonucunda 14 denizcinin öldüğünü doğrularken, kazanın detaylarını 'devlet sırrı' olarak nitelendirip kaza hakkında açıklama yapmayacağını duyurmuştu.


- Rusya
Kaynak: DHA
Rusya, Güncel

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