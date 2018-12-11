11 Aralık 2018, 12:27
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Dha Dış - Polis Ceza Kesmek; Sürücü Kaçmak İstedi... Polisin Kaputtaki Yolculuğu Kamerada

Dha Dış - Polis Ceza Kesmek; Sürücü Kaçmak İstedi... Polisin Kaputtaki Yolculuğu Kamerada

– Meksika'da trafik uygulaması yapan polis memuru, ceza kesmek istidği sürücü kaçmak isteyince engel olmak için her şeyi yaptı.

Meksika'da trafik uygulaması yapan polis memuru, ceza kesmek istidği sürücü kaçmak isteyince engel olmak için her şeyi yaptı. Sürücünün kaçmak istediğini gören polis, kaputa tutunarak engel olmak istedi ancak sürücü buna aldırış etmeyerek gaza bastı. Otoyalda hızla seyreden otomobilin kaputundaki polisin korku dolu anları ve yardım çağlıkları ise ön koltuktaki yolcu tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin kaputun üstündeyken arabanın hız yapması

-Görüntüye giren sürücü

-Sürücü ile polisin diyalogu

-Polisin çığlık atması Meksika,Polis
11 Aralık 2018 Salı 12:27