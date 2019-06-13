13.06.2019 19:00
Haberler»Güncel » Haber

DHA DIŞ ? Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

DHA DIŞ ? Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardıVahdet Ayaz, (DHA) ? İngiltere'de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.

DHA DIŞ ? Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
Vahdet Ayaz, (DHA) ? İngiltere'de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.
Olay, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde 25 Mayıs'ta meydana geldi. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun güneş altında bırakılan, camları çok az açılmış araçtaki köpeği fark ederek araca yöneldiği ve copu ile camı kırarak köpeği araçtan çıkardığı görüldü.
Yerel medya, polis memuru Martyn Powell'in, 'Aracın camlarının çok az açık olmasına rağmen köpeğin susuz kaldığını ve araç içerisinde çok rahat hareket edemediğini gördüm. Köpeğin iyiliğinden endişelenerek camı kırdım' dediğini duyurdu. Araçta bırakılan köpeğin sahibine, bir hayvan barınağına 50 Pound bağışlaması konusunda sembolik bir ceza verildiği belirtilirken; evcil hayvan sahipleri, sıcak havalarda evcil hayvanlarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyarıldı.
UZAMANLAR UYARDI
Yerel medya, uzmanların, dışarıda hava sıcaklığının 20 derece olması durumunda dahi güneş altında bekleyen bir aracın, araç içi sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini duyurduklarını bildirdi. İnsanların bu sıcaklık değerlerinden çok fazla etkilenmeyecekleri, ancak bu değerlerin hayvanlar için oldukça tehlikeli olduğu duyuruldu.DHA DIŞ ? Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
Kaynak: DHA
Polis, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:10 Balıkesirspor'da ilk imzalar atıldı
20:10 Kamyonet çocuğa çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
20:10 Sözcü Kalın: "Umarız ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumlarından vazgeçerler"
20:10 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina boşaltıldı
20:10 Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
20:08 Bakan Varank açıkladı: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programından öncelik makine sektörünün"
20:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:08 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
20:07 Askerlik kanununun ilk iki maddesi kabul edildi
20:07 "Devletimiz elinden geleni yaptı"
20:06 DHA DIŞ – Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Güzel oyuncu Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı
20:04 Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)