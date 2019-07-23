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DHA DIŞ- Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdüABD, (DHA)- ABD'de bir anne, bebeğinin kalbi durunca polisi aradı.

23.07.2019 13:15
DHA DIŞ- Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü
Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü
ABD, (DHA)- ABD'de bir anne, bebeğinin kalbi durunca polisi aradı. Bebeğe kalp masajı uygulayan polis, bebeğin hayata dönmesini sağladı. O anlar, polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Ohio eyaletine bağlı Sandusky şehrinde meydana gelen olayda, 6 haftalık olduğu belirtilen bebeğin kalbinin durduğu, telaşlı annenin ise hemen polisi aradığı belirtildi.
Hızla adrese intikal eden polis, bebeğin nefes alamadığını ve nabzının olmadığını fark etti. Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü. Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek tekrardan nefes almaya başladı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti. DHA DIŞ- Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

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Kaynak: DHA

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