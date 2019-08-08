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DHA DIŞ - Polis operasyon; o kahvaltı yaptı

Polis operasyon; o kahvaltı yaptıSibel Deniz, (DHA) ? Avustralya'da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi.

08.08.2019 12:39
DHA DIŞ - Polis operasyon; o kahvaltı yaptı
Polis operasyon; o kahvaltı yaptı
Sibel Deniz, (DHA) ? Avustralya'da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach'te meydana geldi. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü. 75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, eve yapılan baskın sonucu yaklaşık 9 bin dolar nakit, 1.25 kilogram uyuşturucu ve cephane bulunduğu belirtilerek; yaşlı adamın 'uyuşturucu tedariki', 'uyuşturucu bulundurma' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı' ile suçlandığı duyuruldu. Yaşlı adamın duruşması 2 Eylül'de Coolangatta Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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