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DHA DIŞ- Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı

Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladıAvustralya,(DHA)- Avustralya'da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı.

22.07.2019 17:28
Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı
Avustralya,(DHA)- Avustralya'da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Olay, Queensland eyaletine bağlı Surfers Paradise bölgesinde meydana geldi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheliyi vatandaş yakaladı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin, şüpheliyi motosiklet ile kovaladığı, bölgede bulunan bir vatandaşın da kaçan şüphelinin önünü keserek polise yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Polis şüpheliyi bu sefer kelepçeleyerek gözaltına alırken, yardımda bulunan adama teşekkür etti. DHA DIŞ- Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı
Kaynak: DHA
Avustralya, DHA, Güncel

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