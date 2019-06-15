15.06.2019 16:51
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DHA DIŞ - Polonya'da uçak, gösteri sırasında nehre düştü

DHA DIŞ - Polonya

– Polonya'da düzenlenen uçuş gösterisi sırasında bir gösteri uçağı Vistula Nehri'ne düştü.

Polonya'da düzenlenen uçuş gösterisi sırasında bir gösteri uçağı Vistula Nehri'ne düştü. 60 yaşındaki pilot olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Polonya'nın Masovian bölgesinde yer alan Plock şehrinde meydana geldi. 'Plock Air Picnic' uçuş gösterisi sırasında Yakovlev Yak-52 tipi bir gösteri uçağı Vistula Nehri'ne düştü. Olay yerine hemen helikopter, bot ve dalgıçlardan oluşan kurtarma ekibi gönderildi. Yerel medya, 2 buçuk saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu itfaiye ekiplerinin, nehir kıyısından 3-10 metre uzaklığa düşen uçağın enkazına ulaşarak, enkazı nehirden çıkardıkları ve Alman vatandaşı olan 60 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düşüş anları

-Uçağın yakından ve uzaktan görüntüsü

-Arama kurtarma çalışmaları


Kaynak: DHA
Pilot, Polonya, Güncel

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