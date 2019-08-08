Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Poroşenko'ya yeni soruşturma

Mayıs ayında görevi Volodimir Zelenski'ye devreden Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı.

08.08.2019 09:28 DHA DIŞ - Poroşenko'ya yeni soruşturma
Mayıs ayında görevi Volodimir Zelenski'ye devreden Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Ukrayna Devlet İnceleme Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun 12 Ağustos'ta ifade vermesinin beklendiği dile getirildi. Açıklamada ayrıca, Poroşenko'nun, özel bir televizyon kanalı olan Pryamoy televizyon kanalını satın alırken vergi kaçakçılığı yapmakla suçlandığı kaydedildi.
Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya, geçtiğimiz günlerde de görevde olduğu dönemde Maldiv Adaları'na tatile giderken devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.



Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:34   Mersin'de şalgam denetimi
09:34   - Japonya'da Yanardağ Patladı
09:34   Samsun 19 Mayıs Kampı'nda öğrenciler bir araya geldi
09:34   Samsun'da "boğa yakalama timi" kuruldu
09:34   Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi
09:33   Didim THK'den kurban derisi uyarısı
09:33   Sinema -"Siccin 6"