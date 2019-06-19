19.06.2019 12:48
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DHA DIŞ - Prens William ve eşinin konvoyundaki motosiklet yaşlı kadına çarptı

DHA DIŞ - Prens William ve eşinin konvoyundaki motosiklet yaşlı kadına çarptı

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın resmi konvoyunda yer alan polis motosikletinin yolun karşısına geçerken çarptığı Irene Mayor (83) ağır yaralandı.

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın resmi konvoyunda yer alan polis motosikletinin yolun karşısına geçerken çarptığı Irene Mayor (83) ağır yaralandı.
Olay, Prens Willam ve Kate Middleton'ın Windsor Kalesi'nde düzenlenecek Birleşik Krallık şövalye nişanı törenine katılmak için Londra'dan ayrıldığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre, çiftin konvoyunda bulunan bir polis motosikleti yolun karşısına geçen Irene Mayor'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili yerel medyaya yansıyan haberlerde, kraliyet sözcüsünün olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, kadının ailesiyle temas kurup, çiçek gönderdiklerini duyurduğu yer aldı. Ayrıca Prens William ve Kate Middleton'ın yaşlı kadını ziyaret etmek istedikleri ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Londra, Polis, Kate Middleton, Prens William, Güncel

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