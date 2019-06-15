15.06.2019 11:33
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DHA DIŞ - Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması (YENİDEN)

DHA DIŞ - Putin

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, ona 'Rus dondurması' hediye etti.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, ona 'Rus dondurması' hediye etti.

66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin ardından, hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu. İki lider ardından dondurmanın tadına baktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dondurma hediye edilmesi ve detaylardan fotoğraflar


Kaynak: DHA
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