Dha Dış - Putin, Kırgız Askerlere Türkçe Seslendi Selam Asker

Dha DIŞ - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/putin/' title='Putin'>Putin</a>, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam asker<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kirgizistan/' title='Kırgızistan'>Kırgızistan</a> (<a class='keyword' href='/dha/' title='DHA'>DHA</a>) - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/rusya-devlet-baskani-putin/' title='Rusya Devlet Başkanı Putin'>Rusya Devlet Başkanı Putin</a>'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.<br><br>Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra <a class='keyword' href='/putin/' title='Putin'>Putin</a> askerleri Selam asker sözleriyle selamladı.