30 Mart 2019, 00:51
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Dha Dış - Putin, Kırgız Askerlere Türkçe Seslendi Selam Asker

Dha DIŞ - Putin, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam askerKırgızistan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.

Dha DIŞ - Putin, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam asker

Kırgızistan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.

Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Putin askerleri Selam asker sözleriyle selamladı. Kırgızistan, DHA, Vladimir Putin, Güncel
Kaynak: DHA