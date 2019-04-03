Dha Dış - Putin, Türk Şirketin İnşa Ettiği Otomobil Fabrikasını Açtı

Dha DIŞ - Putin
, Türk şirketin inşa ettiği otomobil fabrikasını açtı Rusya
(DHA
) ? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edilen, Mercedes
'in Rusya'da kurduğu ilk fabrikasının açılış törenine katıldı.
Alman otomotiv devi Mercedes-Benz
'in Rusya'da gerçekleştirdiği 250 milyon Euro yatırımı geçen fabrikasını inşa eden Türk inşaat şirketi ESTA Construction'un 18 ay gibi bir sürede tamamlayarak üretim bandını çalışmaya hazır hale getirmesiyle birlikte, fabrikanın açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi. Moskova
'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Esipovo Endüstri Parkı'nda yer alan fabrikanın açılış törenine katılan Putin, parçaları Rusya'da birleştirilmiş Mercedes marka bir otomobilin üzerine imza attı.
Ayrıca fabrikanın açılış törenine Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, Rusya Başbakan Yardımcısı
Dmitriy Kozak, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Denis Manturov ve Vali Andrey Vorobyov
da katıldı.
Vladimir Putin, Güncel
Kaynak: DHA