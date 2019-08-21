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DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı

Refleksi hayatını kurtardıVietnam, (DHA) ? Vietnam'da bir adam, park halindeki kamyonetten mal indirdiği sırada, başka bir kamyonun kendisine doğru hızla geldiğini son anda fark etti.

21.08.2019 12:44
DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı
Refleksi hayatını kurtardı
Vietnam, (DHA) ? Vietnam'da bir adam, park halindeki kamyonetten mal indirdiği sırada, başka bir kamyonun kendisine doğru hızla geldiğini son anda fark etti. Adam refleksi sayesinde kazadan son anda kurtuldu.
Vietnam'da gerçekleşen olayın görüntüsü güvenlik kamerasında kayda alındı. Görüntülerde, bir adam ve kadının yol kenarında park halindeki bir kamyonetten mal indirdiği görülüyor. Bu sırada arkasını dönen adam, seyir halindeki bir kamyonun hızla kendisine doğru geldiğini fark ediyor ve son anda kazadan kurtuluyor.
Olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.
DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı

Vietnam, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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