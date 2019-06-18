18.06.2019 11:41
Haberler»Güncel » Haber

DHA DIŞ - Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı

DHA DIŞ - Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı

– Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nın (IKIA) 'Selam terminali' açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini açıkladı.

– Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nın (IKIA) 'Selam terminali' açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini açıkladı.

Mehr haber ajansında yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasında, İran'ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini vurgulayarak, "İran karşıtları, ülkeler değil sadece bir grup tecrübesiz politikacı" ifadelerini kullandı.

İran karşıtlarının, İran halkının ülkenin geleceğine dair olan umutlarını yok etmek istediğini belirten Ruhani, "bu bir umut ve irade savaşıdır" dedi.

İran'a yapılan baskının arttırıldığına ve buna karşılık Tahran'ın aldığı tedbirlerin de arttığına değinen Ruhani, "İran bu çatışmanın sonunda galip olacak. Hiçbir ülke ile savaşmayacağız, karşımızdakiler bir grup tecrübesiz politikacı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
İmam Humeyni, Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:03 ANKARA Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş
13:02 Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin şiveli konuşmaları güldürdü
13:02 Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
13:02 Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı
13:01 Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
13:01 'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar/ Ek fotoğraflar
13:01 Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı