03.07.2019 11:18
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak

DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.
Ruhani, ülkesinin 'İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını ve Arak nükleer reaktörünün, anlaşmanın diğer tarafları yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, işlemeye devam edeceğini söyledi. Ancak anlaşmanın tüm taraflarının yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran'ın da aynı şekilde davranacağını belirtti.


- İran
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:52   Bilal Saygılı: "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır"
11:52   Söke'de Sivas Katliamı Unutulmadı
11:52   (Arşiv fotoğraflar ) - Türkiye son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi
11:52   Türk Dünyası Dernekleri Platformu'ndan Konyaaltı Belediye Başkanı ziyaret
11:52   Türk Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da buluştu
11:51   Tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralı
11:51   (Özel) Orta Asya'nın bozkırları değil, Erciyes Dağı'nın etekleri