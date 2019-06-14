14.06.2019 09:33
Haberler»Güncel » Haber

DHA DIŞ - Rum basını: Avrupalı ortaklar Doğu Akdeniz için dayanışma sözü verdi

DHA DIŞ - Rum basını: Avrupalı ortaklar Doğu Akdeniz için dayanışma sözü verdi

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına dair bir diplomatın "Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler" dediğini duyurdu.

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına dair bir diplomatın "Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler" dediğini duyurdu.

Rum ajansı, ismini vermediği Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomatın, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bu tutuklama emri, sorunu çözmüyor ancak bu karar Türkiye'ye baskı oldu. Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler. Bu sözlerin kararlara dönüşmesini ve önlemler olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz" dediğini duyurdu.

Ajans, tutuklama emri çıkarılan kişilere 1 milyon Euro para veya 5 yıl hapis cezası verilebileceğini yazdı.

'HADDİNİ AŞAN ADIM'

Rumların tutuklama kararı hem Türkiye, hem de KKTC'nin sert tepkisini çekmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz" derken; Başbakan Ersin Tatar, "Rumlar çok yanlış yaptı, bu barışa hizmet etmeyen bir adımdır" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili, "GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" dedi.


- Karahasan
Kaynak: DHA
Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:59 Gaziantep'te 2'nci kiraz hasat şenliği düzenlendi
11:59 Likhachev: "İnsan merkezli çözümler acilen hayata geçirilmeli"
11:59 Şampiyon jimnastikçi Ayşe Begüm'e sevgi seli
11:59 IEA/Birol: Tanker saldırısı küresel enerji güvenliğine tehdittir
11:59 Garanti BBVA'ya, EMEA Finance'dan 17 ödül
11:59 Okullarda karne heyecanı
11:59 Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
11:59 Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı çalışmalarını tamamladı
11:58 Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi
11:58 İzmir'de, denizden ceset çıktı
11:58 Zeytin sineğiyle tuzaklı mücadele
11:57 Jandarmadan tütün kaçakçılığına büyük darbe
11:57 İçişleri Bakanlığı: "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve...
11:57 Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni