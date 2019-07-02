02.07.2019 17:11
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DHA DIŞ- Rus denizaltıda yangın: 14 denizci öldü

DHA DIŞ- Rus denizaltıda yangın: 14 denizci öldü

Rusya karasularında bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu 14 denizci öldü.

Rusya karasularında bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu 14 denizci öldü. Denizcilerin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirtildi.
Rusya karasularında bulunan ve keşif görevindeki denizaltıda yangın çıktı. Yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Olay Pazartesi günü gerçekleşti ve çıkan yangın söndürüldü. Denizaltı şu anda Severomorsk'taki Barents Denizi'nde bulunan Rus Kuzey Filosu'nun üssünde. Yangının çıkış nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.


- Rusya
Kaynak: DHA
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