Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdiRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı 'Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

21.08.2019 10:19
DHA DIŞ- Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı 'Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Altius-U, 6 ton ağırlığında ve 1 günden fazla süre havada kalabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'sı Altius-U'nun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan, 6 ton ağırlığındaki İHA'ya dair yapılan açıklamada, 'Uçuş, test havaalanlarının birinde tam otomatik modda, 800 metreye kadar bir rakımda 32 dakika sürdü. Tüm sistemler normal çalışıyordu. Araç, optik, radyo mühendisliği ve radar araçlarını kullanarak tüm keşif misyonları spektrumunu gerçekleştirme yeteneğine sahip ve bir günden fazla havada kalabiliyor' ifadeleri kullanıldı.
DHA DIŞ- Rus İHA'sı 'Altius-U' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:53   Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen'den MHP'ye ziyaret
11:53   MAHKEME KARARINDA DİRENDİ; GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADINA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
11:53   İSTANBUL - İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA YAĞMUR
11:53   Minibüs beklerken bacağından vuruldu
11:52   Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek
11:52   Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor
11:51   Troya'yı 600 yıl geri taşıyan keşif