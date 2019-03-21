Dha Dış - Rusya: Amerikan B-52 Savaş Uçağına Önleme Uçuşu Yapıldı

Kaynak: DHA

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.Bakanlık, Rus uçaklarının B-52'ye refakat ettiğini, ABD uçağının rotasını Rusya sınırlarından farklı yöne çevirmesi sonrası üslerine geri döndüğünü ifade etti. Bakanlık o anlara dair de görüntü yayınladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------B-52 bombardıman uçağının görüntüsü