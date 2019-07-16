16.07.2019 14:12
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DHA DIŞ- Rusya'da akılalmaz olay Kaplan otomobilden atladı

Rusya'da akılalmaz olay Kaplan otomobilden atladıVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da trafikte üstü açık bir otomobildeki kaplan eğitmenden kurtularak aniden yola atladı.

Rusya'da akılalmaz olay Kaplan otomobilden atladı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da trafikte üstü açık bir otomobildeki kaplan eğitmenden kurtularak aniden yola atladı. Kaplanın bir sirke ait olduğu belirtildi.
Olay, Rusya'nın Ivanovo şehrinde meydana geldi. Üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle beraber seyahat eden kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.
Yerel medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu, saldırgan olmadığını belirtti. DHA DIŞ- Rusya'da akılalmaz olay Kaplan otomobilden atladı
Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel

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