14.06.2019 16:44
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DHA DIŞ ? Rusya'da barınakta yangın: 300'den fazla kedi kurtarıldı

DHA DIŞ ? Rusya'da barınakta yangın: 300'den fazla kedi kurtarıldıRusya, (DHA) ' Rusya'da bir hayvan barınağında yangın çıktı.

DHA DIŞ ? Rusya'da barınakta yangın: 300'den fazla kedi kurtarıldı
Rusya, (DHA) ' Rusya'da bir hayvan barınağında yangın çıktı. 'Terkedilmiş Melekler' isimli barınakta bulunan 300'den fazla kedi ve 7 köpek kurtarıldı.
Yangın, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Vasilyevsky Adası'ndaki 'Terkedilmiş Melekler' ismindeki bir hayvan barınağında çıktı. TASS'ta yer alan habere göre, itfaiye ekipleri yangın bölgesine 10 dakikada ulaştı. Hızlı davranan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, barınakta bulunan 300'den fazla kedinin ve 7 köpeğin kurtarıldığı; hiçbir hayvanın yara almadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; yangına müdahalenin devam ettiği duyuruldu.DHA DIŞ ? Rusya'da barınakta yangın: 300'den fazla kedi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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