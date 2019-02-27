27 Şubat 2019, 22:31
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Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

Dha Dış - Rusya

– Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı.

Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.

Olay dün 12: 47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaynak: DHA