Dha Dış - Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

– Rusya
'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.
Olay dün 12: 47'de başkent Moskova
'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü
'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın pistten çıkma anları
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Kaynak: DHA