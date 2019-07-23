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DHA DIŞ- Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü

Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı.

23.07.2019 10:48 DHA DIŞ- Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü
Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun tutuşması ile çıktığı düşünülen yangında, 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın anına dair görüntüler
-Yangından sonra kamp alanından görüntüler



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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