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DHA DIŞ- Rusya'da feci kaza Hamile kadın hayatını kaybetti

Rusya'da feci kaza Hamile kadın hayatını kaybettiRusya, (DHA)- Rusya'da ambulans sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı.

22.07.2019 12:32
Rusya'da feci kaza Hamile kadın hayatını kaybetti
Rusya, (DHA)- Rusya'da ambulans sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Ambulansın içinde bulunan hamile kadın hayatını kaybetti.
Olay, Irkutsk bölgesinde bir otoyolda meydana geldi. Hamile bir kadını taşıyan ambülans, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ambulansta bulunan hamile kadın hayatını kaybederken; sağlık personeli ise başından yaralandı.
Polis, kaza yerinden kaçan ambulans sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, ambulans sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. DHA DIŞ- Rusya'da feci kaza Hamile kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel

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