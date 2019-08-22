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DHA DIŞ- Rusya'da korkutan yangın

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir depoda yangın çıktı.

22.08.2019 19:52
DHA DIŞ- Rusya'da korkutan yangın
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir depoda yangın çıktı. Deponun çevresinde bulunan binalardaki insanların tahliye edildiği bildirildi.
St. Petersburg şehrinin Nevsky bölgesinde bir depoda çıkan yangın için şehir, en yüksek alarm seviyesi olan beşinci alarm seviyesine geçti. Sanayi bölgesinde, 4 katlı deponun 3'üncü katında çıkan yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangının 4 bin metrekarelik alanda etkili olduğunu açıklarken, yangının yaşam alanlarına sıçrama riskinin olmadığını belirtti.
DHA DIŞ- Rusya'da korkutan yangın

Petersburg, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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