01.06.2019 15:47
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DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 3 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

DHA DIŞ - Rusya

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldi. Mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EK GÖRÜNTÜ:
Patlama sonrası yükselen alevler
Bölgeden görüntüler


Patlama anı/ araç kamerasında
Patlama sonrası yükselen dumanlar
DGS 01.06.2019 - SAAT 13: 04 - Haber Kodu : 190601129


Kaynak: DHA
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