28.06.2019 13:05
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DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı

DHA DIŞ- Rusya

Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.

Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova 'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar kapatıldı. TASS'ta yer alan habere göre, havalimanının 'B Terminali' girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otobüsün içerisini su bastığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün içine girmiş sel suları

-Otobüsteki yolcular

-Sel suları içinde yürümeye çalışan vatandaşlar

-Sel suları nedeniyle kamyonetin kasasında yolculuk eden vatandaşlar

-Detaylar


- Rusya
Kaynak: DHA
Moskova , Polis , Rusya Federasyonu , Güncel

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