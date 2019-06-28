28.06.2019 13:12
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DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı

Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldıRusya, (DHA)- Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.

DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
Rusya, (DHA)- Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.
Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova 'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar kapatıldı. TASS'ta yer alan habere göre, havalimanının 'B Terminali' girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otobüsün içerisini su bastığı görüldü.DHA DIŞ- Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
Kaynak: DHA
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