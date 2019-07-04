04.07.2019 15:47
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi

DHA DIŞ - Rusya

– Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.

Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14: 00 itibariyle Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca, sel nedeniyle 41'i çocuk olmak üzere 313 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 6 bin 400 kişinin yaşadığı 2 bin 700 konutun da halen kullanılamaz durumda olduğuna yer verildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Selden görüntüler

-Hasar almış yerleşim yerleri


Kaynak: DHA
Rusya, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:42   Ağrı'da "Yılsonu eğitim değerlendirme toplantısı"
17:42   Özel öğrenciler piknikte buluştu
17:42   Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak atandı
17:42   AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi
17:42   İran, petrol tankerinin alıkonulması nedeniyle İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
17:41   Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
17:41   Kars'ta iki aile arasında kavga: 6 gözaltı