04.07.2019 18:09
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DHA DIŞ - Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi

Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldiRusya (DHA) ? Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.

DHA DIŞ - Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi
Rusya (DHA) ? Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 1400 itibariyle Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca, sel nedeniyle 41'i çocuk olmak üzere 313 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 6 bin 400 kişinin yaşadığı 2 bin 700 konutun da halen kullanılamaz durumda olduğuna yer verildi. DHA DIŞ - Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi
Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel

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