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DHA DIŞ- Rusya'da tarihi binada yangın

Rusya'da 20'nci yüzyılın başında yapılmış 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.

03.08.2019 10:18 DHA DIŞ- Rusya'da tarihi binada yangın
Rusya'da 20'nci yüzyılın başında yapılmış 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Başkent Moskova'nın Dubininskaya Caddesi'ndeki tarihi binada yangın çıktı. Binanın 20'nci yüzyılın başlarında yapıldığı bildirilirken, yangının iki bin metrekarelik alanda etkili olduğu duyuruldu. Ahşap binanın eskiden soğuk hava deposu olarak kullanıldığı açıklandı. Ayrıca, tarihi binanın yangından sonra çökme riskinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerine 30 itfaiye görevlisinin, 15 itfaiye aracının ve 1 helikopterin sevk edildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangının oluşturduğu dumanlar
-Yangına helikopterin müdahale etmesi



Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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