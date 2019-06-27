27.06.2019 09:57
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DHA DIŞ- Rusya'da uçak sert iniş sonrası alev aldı 2 ölü, 7 yaralı

Rusya'da uçak sert iniş sonrası alev aldı: 2 ölü, 7 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da havalimanından kalkış yapan uçak, motorlarından birisinin durması sonucu havalimanın geri dönerek acil iniş yaptı.

DHA DIŞ- Rusya'da uçak sert iniş sonrası alev aldı: 2 ölü, 7 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da havalimanından kalkış yapan uçak, motorlarından birisinin durması sonucu havalimanın geri dönerek acil iniş yaptı. Kontrolden çıkan uçak pistten çıkarak sürüklendi ve alev aldı. Kazada, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Rusya'nın Nizhneangarsk kentinden Ulaan Üde kentine gitmek için kalkış yapan yolcu uçağı, motorlarından birisinin durması sonucu kalkış yaptığı havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. 43 yolcunun bulunduğu uçak, sert iniş sonrası pistten çıkarak, pistin yakınında bulunan kirli su arıtma tesisi binasına çarptı ve alev aldı. Kaza sonucu 2 kabin memuru hayatını kaybederken; 7 kişi ise yaralandı.DHA DIŞ- Rusya'da uçak sert iniş sonrası alev aldı 2 ölü, 7 yaralı
Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu , Güncel

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