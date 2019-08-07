DHA DIŞ- Rusya'da zift deposunda yangın

Rusya 'da termik santral yakınında bulunan zift deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, başkent Moskova yakınlarında bulunan Dzerzhinsky şehrindeki sanayi mahallesinde çıktı. Yangın sonucunda, 4 metre yüksekliğinde ve 300 metre karelik alana sahip zift deposu küle döndü. Yangını söndürmek için olay yerine 9 itfaiye arabası ve 30 itfaiye personeli sevk edildi. Yangının termik santrale sıçramaması için çaba sarf edilirken, santralin yangından etkilenmediği bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın sonrası yükselen dumanlar

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi