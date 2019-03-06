Dha Dış - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveyt Emiri ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez ülkelerini ziyareti kapsamında bulunduğu Kuveyt'te, Emir ile bir araya geldi.<br><br>Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret programı kapsamında Kuveyt'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuveyt Emiri Sabah al-Ahmed al-Jaber as-Sabah ile görüştü.<br><br>Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.<br><br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br><br>-------------------------------<br><br>Görüşmeden görüntü