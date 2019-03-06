Dha Dış - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveyt Emiri ile Görüştü

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Dha DIŞ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveyt Emiri ile görüştüKuveyt (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez ülkelerini ziyareti kapsamında bulunduğu Kuveyt'te, Emir ile bir araya geldi.Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret programı kapsamında Kuveyt'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuveyt Emiri Sabah al-Ahmed al-Jaber as-Sabah ile görüştü.Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.