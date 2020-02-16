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Dha dış 'rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı

DHA DIŞ 'Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptıİngiltere, (DHA)- İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi.

16.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:06
DHA DIŞ 'Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı
, (DHA)- İngiltere, Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
İngiltere'nin Leicestershire kentinde fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak Ben Newberry adlı bir adamın başına çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan Ben Newberry'nin yanında bulunan arkadaşları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Ben Newberry'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer Ciara Fırtası'ndan sonra Dennis Fırtasını'nın ülkede etkili olması sebebiyle vatandaşları bu tip kazalara karşı uyardı.
Dha dış 'rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı

İngiltere, Ciara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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