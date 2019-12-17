Haberler » Güncel » Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu - Haber

Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu

DHA DIŞ ' Sahibi köpeğini araçta bıraktı' O da vitese çarpınca araç havuza uçtuÇin, (DHA)- Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu.

17.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:42
DHA DIŞ ' Sahibi köpeğini araçta bıraktı' O da vitese çarpınca araç havuza uçtu
Çin, (DHA)- Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu.
Olay, 10 'ta Zhejiang eyaletindeki Jinhua şehrinde meydana geldi. İçinde köpeğinin de bulunduğu cip ile bir otoparka giriş yapana adam, aracı park etti. Çalışır durumda bıraktığı aracın bagajını açan ve eşyaları alan adam ardından aracın yanından ayrıldı. Otopark güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin aracın içinde hareket ettiği ardından aracın bulunduğu yerden ileri doğru giderek, havuzun içine düştüğü görüldü.
Görüntülerde araç sahibinin durumu fark etmesi sonrası, bulduğu bir tahta parçasını köprü olarak kullandığı ve araçtaki köpeğini kurtardığı görülüyor.
Yerel medya, köpeğin çalışır durumdaki aracın vites koluna çarpması sonrası aracın hareket ettiğini duyurdu.
Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:48 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Haber
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Haber
00:36 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Haber
00:32 Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Haber
00:32 Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
18.12.2019 00:52:31