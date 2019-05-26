DHA DIŞ - Sarı yelekliler eylemleri 28'inci haftasında

– Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan sarı yelekliler eylemlerinin 28'inci haftasında protestolar ağırlıklı olarak Paris ve Amiens kentlerinde devam etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un memleketi Amiens'teki protestolara yaklaşık 1,200 kişi katıldı. Grubun polise taşlı saldırısı, kimi banka şubelerine saldırmaları ve çöp kutularını yakmaları sonucunda polis göstericilere biber gazlı müdahalede bulundu, 27 kişi gözaltına alındı.Paris'te yüzlerce gösterici Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde polisle çatıştı.Bazı göstericilerin Avrupa Birliği bayrağını yaktıkları görüldü.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre protesto gösterilerine ülke genelinde 12 bin 500 kişi katıldı.

Kaynak: DHA