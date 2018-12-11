Dha Dış - 'Sarı Yelekliler' Eylemlerinde Tanıştılar, 'sarı Düğün' Yaptılar

Fransa
'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de 'sarı yelekliler' eylemlerinin sürdüğü sırada eylem sahasında yaptı.
"SARI DAMATLIK, SARI GELİNLİK"
Fransa'nın Tarbes bölgesinde düzenlenen düğünde damadın 'sarı yelek' bir takım; başında sarı çiçeklerden oluşmuş bir taç takan gelinin ise özel dikim 'sarı yelek' temalı bir gelinlik giydiği görüldü. Çiftin 1 ay önce tanıştığı ve sarı yeleklilerin eylemleri sırasında oluşturulan bir barikat yanında evlenme kararı aldıkları öğrenildi. Çiftin mutlu ve unutulmaz anlarını ise arkadaşları fotoğraflayarak paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Çiftin düğününden fotoğraflar
Cumartesi günü Paris
' düzenlenen eylemlerden görüntüler (dha dış arşiv) - Ayhan
Fransa
11 Aralık 2018 Salı 16:31